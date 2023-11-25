احذر.. النوم بهذه الطريقة ضار بصحتك

هناك بعض الأضرار المحتملة للنوم على البطن بشكل منتظم ولفترات طويلة. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

اضرار النوم على البطن

ضغط على العمود الفقري: النوم على البطن يتطلب تدوير الرقبة للجانب، مما يمكن أن يؤدي إلى توتر وتدهور في محاور العمود الفقري. قد يسبب هذا الضغط على العمود الفقري آلام الرقبة والظهر.

زيادة في التجاعيد والتجاعيد الوجهية: قد يؤدي النوم على البطن إلى وضع ضغط على الوجه والجبين والخدين لفترات طويلة. ومع مرور الوقت، قد تتكون تجاعيد وخطوط على الوجه نتيجة التوتر المستمر على الجلد.

ضغط على الأعضاء الداخلية: قد يحدث ضغط على الأعضاء الداخلية مثل المعدة والأمعاء والرئتين عند النوم على البطن. قد يؤثر ذلك على عملية الهضم ويسبب شعورًا بالانزعاج.

تأثير على التنفس: يمكن أن يؤثر النوم على البطن على نمط التنفس، حيث يمكن أن يكون من الصعب التنفس بسهولة وبشكل طبيعي. قد يتسبب ذلك في اضطرابات التنفس والشخير.

إذا كنت تعاني من آثار سلبية نتيجة للنوم على البطن، قد يكون من الأفضل تجنب هذه الوضعية وإيجاد وضعية نوم أكثر صحة مثل النوم على الظهر أو الجانب. يمكنك استشارة طبيبك للحصول على توجيهات إضافية ونصائح تناسب حالتك الفردية.