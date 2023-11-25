نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك بالمملكة المتحدة

تعمل نيسان على تصنيع الجيل القادم من قاشقاي وجوك في المملكة المتحدة، وكلاهما سيأتي مزودًا بمحركات تعمل بالبطارية الكهربائية عندما يصلان إلى السوق في وقت لاحق من هذا العقد.

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك في المملكة المتحدة

ومن المفهوم أن نيسان حصلت على دعم مالي كبير من الحكومة البريطانية لإقناعها ببناء سيارتي الدفع الرباعي الكهربائيتين في مصنعها الموجود مسبقًا في سندرلاند. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل المالية بعد، ولكن في عام 2021، تعهدت نيسان بمبلغ 1.3 مليار دولار جنبًا إلى جنب مع شركة إنتاج البطاريات الصينية Envision AESC لترقية الموقع إلى مصنع للسيارات الكهربائية.

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك في المملكة المتحدة

يوظف موقع سندرلاند حاليًا 6000 شخص، وكان مستقبله موضع تساؤل منذ فترة طويلة بعد أن صوت الشعب البريطاني لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وأكد المستشار البريطاني جيريمي هانت مؤخرًا أن الحكومة ستستثمر 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في المشروع. التصنيع البريطاني من عام 2025.

وقال هانت مؤخراً لشبكة سكاي نيوز: "إن بريطانيا الآن هي ثامن أكبر مصنع في العالم، وقد تجاوزت فرنسا مؤخراً". "للبناء على هذا النجاح، نستهدف التمويل لدعم القطاعات التي تكون فيها المملكة المتحدة رائدة عالميًا أو يمكن أن تكون فيها. إن تمويلنا البالغ 4.5 مليار جنيه استرليني سوف يستفيد عدة مرات من القطاع الخاص، وهذا بدوره سيعمل على تنمية اقتصادنا، مما يخلق وظائف أكثر مهارة وأجورًا أعلى في الصناعات الجديدة التي سيتم بناؤها لتدوم.

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك في المملكة المتحدة

ومن المفهوم أن هانت ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شاركا في المناقشات الأخيرة مع نيسان. ولم تؤكد الشركة المصنعة للسيارة بعد عدد نماذج قاشقاي وجوك الكهربائية التي تخطط لتصنيعها في الموقع.

كشف تقرير حديث أن سيارة نيسان جوك الكهربائية بالكامل في المستقبل ستأتي قبل الجيل التالي من ليف الذي من المقرر أن يتحول إلى سيارة كروس أوفر. سيتم وضعها كمنافس لأمثال هيونداي كونا الكهربائية، وكيا EV3، وجيب أفينجر، ولها تصميم مستوحى من مفهوم نيسان هايبر بانك الجامح.