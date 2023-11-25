بعد اتهامات من حكومة نتنياهو بدعم الإرهاب .. إسبانيا تستدعي سفير إسرائيل

أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، الجمعة، بأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطالب منه "توضيحات" بشأن البيان الإسرائيلي، والذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".

وذكرت الخارجية الإسبانية أنها طالبت بتقديم تفسيرات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وُجِّهَت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.

وقال وزير الخارجية الإسباني ألباريس في بيان بالفيديو، إن "اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولة. نحن نرفضها بشكل قاطع".

وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، قال ألباريس على شاشة التلفزيون الرسمي، إنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات بشأن اتهامات الحكومة الإسرائيلية.

وندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة إلى معبر رفح، الجمعة، بـ"قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة"، مما أثار رد فعل غاضب في إسرائيل.