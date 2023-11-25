رخا حسن: إسرائيل فشلت في تحرير الرهائن لدي المقاومة بالقوة المفرطة

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العديد من المنظمات الدولية طالبت بوقف اطلاق النار في قطاع غزة وعلي رأسها سكرتير عام منظمة الصحة العالمية.

وقال "رخا"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية" تن "، أن هذه الفترة يجب علي إسرائيل أن تلتزم بالهدنة ولا يحدث أي خروقات في الهدنة متابعا، أن إسرائيل تمنع الأهالي من العودة الي منازلهم في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن توفق إسرائيل وللأسف الرئيس الأمريكي لم يتحدث حتي الأن عن وقف اطلاق النار وكل حديثة حول ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فقط.



وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل كانت تريد تحرير الرهائن المتواجدين لدي المقاومة الإسلامية حماس بالقوة المفرطة خلال الفترة الماضية، مؤكدا، أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي أهدف له منذ الحرب الأخيرة في قطاع غزة.



وواصل، أن جيش الاحتلال لم يكن يحارب المقاومة الفلسطينية حماس والتابعين لها فقط ولكن جيش الاحتلال يحارب قطاع غزة بالكامل وكل شعب غزة يرفض فكرة التهجير القسري خرج أرض غزة.

واستطرد السفير رخا حسن، أن المقاومة تتحدث خلال الفترة الماضية عن تمديد الهدنة مرة أخري مقابل اطلاق عشر رهائن كل يوم.