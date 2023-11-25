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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وافق وعايز المبلغ كاش..عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. تفاصيل

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن عرض سعودي من نادي أحد للتعاقد مع احمد فتوح في يناير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مهيب عبد الهادي :"خاص ... عرض سعودي من نادي أحد للتعاقد مع احمد فتوح في يناير مقابل 
1.5 ل 2 مليون دولار للزمالك
2 مليون دولار في الموسم للاعب علي دفعات
فتوح رفض العرض وطلب المبلغ كاش".

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك أخبار كثيرة تتصدر من أجل الهجوم على بعض الأشخاص ولا يكون لها مصداقية تمامًا، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي له نظام معين وأي لاعب يرحل عنه يكون بعد موافقة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي وكذلك لجنة التخطيط والجهاز الفني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تصريح محمد غرابة بشأن استدعاء اللاعبين الثلاثة من عدمه، ليس من تلقاء نفسه بكل تأكيد، خصوصا أنه يجلس مع روي فيتوريا بصفة مستمرة، وهناك بالونة خرجت بشأن سيد عبدالحفيظ وتعيينه، هناك أخبار يتم نشرها بدون مصداقية، والبعض قد يكون له غرض من وراء ذلك"

وأضاف: "ظهور فتوح مع لاعبي الاهلي  سوف يثير المزيد من اللغط وسط الأزمات الأخيرة".

وأكمل: "من الواضح أن باتشيكو يحب محمود مرعي كثيرًا ويعتمد عليه في بيراميدز، بينما أسامة جلال بعيد عن الفريق ولم يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب الاصابة".

وأشار إلى أن لقاء الأهلي أمام ميدياما الغاني في متناول الفريق الاحمر، وستكون حالة الفريق الفنية نقطة فارقة في نتيجة اللقاء، خصوصا أن اللاعبين كانوا في حالة غير جيدة قبل فترة التوقف، خصوصا بيرسي تاو وحسين الشحات، وأتمنى أن يعود الفريق للمستوى المعروف، مشيرا إلى أن كريم الدبيس لاعب جيد ووجوده مهم، وعلي معلول غيابه مؤثر هجوميًا، أما باقي الغيابات عادية جدا.

وأوضح، أن محمود كهربا الاقرب للعب أساسيا على حساب أنتوني موديست، والأهلي في حاجة لحسم اللقاء سريعًا، ومن الافضل جلوس المهاجم الفرنسي بديلا، ورغم أن كهربا كان بعيد عن اللعب لكنه عندما يشارك يقدم مستوى جيد. مؤكدا أن الفريق لن يتأثر بالتوقف الدولي خصوصا أن هناك لاعبين دوليين، وكان يجب فقط تجهيز اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة، وكان يجب الاستعداد بشكل مبكر بدلا من منح اللاعبين راحة أسبوع. والأهلي كان في حاجة لعدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف.

وأضاف: "التشكيل الأقرب للأهلي الشناوي والدبيس وعبدالمنعم وياسر ابراهيم وأكرم توفيق، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات (وموديست سيكون خيارا ثانيا بالنسبة لكولر في الهجوم)".

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