سيد معوض يوجه نصيحة لـ لاعبي الزمالك قبل لقاء أبو سليم

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق مودرن فيوتشر يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم الجاري رغم رحيل بعض اللاعبين في بداية الموسم وقيام إدارة النادي بعمل بعض التغييرات في الفريق، مشيرا إلى أنه مستقر بشكل جيد في المنافسات المحلية، وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام سوبر سبورت.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك قادر على عبور أبوسليم الليبي، ولاعبي الأبيض لابد أن يلعبوا بقوة على ملعبهم في بداية المجموعات، خصوصا في ظل الفارق الكبير بين الناديين، وحتى مدرب أبوسليم كان قلقا ولكن لاعبي الزمالك عليهم التعامل بجدية".

وأضاف: "الزمالك لديه وفرة عددية في اللاعبين، وأمام خصم في المتناول، وأوسوريو كان يصعب المواجهات على الفريق في ظل اللعب بشكل خاطئ وابعاد اللاعبين عن مراكزهم، وناصر منسي مهاجم جيد، وسامسون طالما يتدرب بشكل جيد فأنه الأفضل يلعب كبديل، ومن الطبيعي مشاركة شيكابالا حتى لو لعب 90 دقيقة كاملة".

وأشار معوض، إلى أن أحمد حجازي لديه رغبة كبيرة في التواجد بكأس العالم للأندية القادمة.

وأكد معوض، أن الأهلي يتفوق على فرق فيوتشر وسيراميكا وبيراميدز في كأس سوبر الابطال بسبب الجماهير الكثيرة التي سوف تساند الفريق في البطولة.