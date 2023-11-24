عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال لن يعتمد علي سيف الجزيري.. اعرف السبب

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر منسي هو الأفضل لقيادة هجوم الزمالك أمام أبوسليم الليبي، بعدما ظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية سواء في التدريبات أو لقاء بيراميدز، مشيرا إلى أن معتمد جمال لن يعتمد على سيف الدين الجزيري أساسيا لأنه ليس جاهزا بشكل بدني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك إشادة أيضا بمستوى سامسون في التدريبات، ولكن ناصر منسي الأفضل لبدء اللقاء".

وأضاف: "لو اعتمد مدرب الزمالك على ثلاثي في الخط الخلفي، فمن الصعب مشاركة شيكابالا، على أن يلعب سيد نيمار وإبراهيما نداي. الزمالك قادر على الفوز بنتيجة أكبر من هدفين نظيفين".

وأكمل: "الأهلي وسيراميكا كليوباترا ستكون مواجهة قوية في كأس سوبر الأبطال، والفريقين لديهم عناصر قوية في الملعب، ومشكلة سيراميكا في الخط الخلفي لكن اللقاء سيكون اقوى فنيا من مباراة بيراميدز وفيوتشر".

أحمد عيد عبدالملك أبوسليم الليبي الاهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي وسيراميكا برنامج بوكس تو بوكس بيراميدز وفيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

المقاومة تنتصر.. سريان الهدنة في غزة وتحالف مصري قطري يغير قواعد اللعبة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

السيسي: سهلنا خروج رعايا 30 دولة من قطاع غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من أريحا في الضفة

وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

السيسي يوجه رسالة هامة للعالم بشأن غزة والقضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

بفستان جريء.. نورهان منصور تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

فيديو

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ