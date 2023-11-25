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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: مكافأة إجادة للعاملين بمطبخ مشروع قرى آمنة غذائيًا

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المطبخ المركزي لمشروع قرى آمنة غذائيًا بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، يرافقهم محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

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حيثُ تفقّدوا أعمال المطبخ الذي ينتج ٣ آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد ١٠ مدارس، وقررّ المحافظ صرف مكافأة للعاملين؛ للالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وجودة العمل.

 وأشاد "جمال الدين" بتطبيق المشروع في المحافظة، الذي يهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير غذاء صحي ومغذي  للسكان.

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