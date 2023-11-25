محاكمة المتهمين بقضية قطار طوخ والتسبب في مصرع وإصابة 177 شخصا

تنظر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثامنة، نظر قضية محاكمة 35 متهما في قضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بعد تأجيلها للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وضبط المتهمين الهاربين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقد منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه.

وقد نتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها، وقد نتج عن ذلك وفاة 25 شخصا وإصابة 152 شخصا والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما تبين أن المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث عشر، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين آنفي البيان توقيعات نسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون، بما يفيد بسلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد بسلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الحادي والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18. 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع علي المحرر توقيعات آنفي البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد بتهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والثلاثون - بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة (عن يوم 2021//418)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر آنفي البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد بتهدئة سرعة القطار علي خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث والثلاثون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/8/18، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر آنف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد باستلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأول والرابع والثلاثون - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالي عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني بأن اتفقا معه على أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلى المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة ، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نموذجا 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني والعشرين، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.