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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت 25/11/2023

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 25 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.
 

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 16
الإسكندرية 28 - 17
الإسماعيلية 29 - 17
الغردقة 31 -19
أسوان 34 -19
سوهاج 32 - 14
المنيا 31 - 13

درجات الحرارة جنوب سيناء القاهرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الاسكندرية

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