عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. وزير المالية يعلن تحويل 768 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية

د. محمد معيط - وزير
د. محمد معيط - وزير الماليه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن الوزارة مستمرة فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.

محمد معيط : زيادة الضرائب ليست ضمن حلول مصر لتنمية الإيرادات

محمد معيط: المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر

استأذن الرئيس الأول| رد محمد معيط على وزير الصحة بعد هذا الطلب

معيط: الأزمات الاقتصادية العالمية ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية


زأشار الوزير، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو ٤٠ عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ وحتى الآن؛ على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.

الدكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي فض التشابكات التأمينات الاجتماعية والمعاشات دعم منظومة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

ترشيحاتنا

نوابغ أزهرية.. طالب إعدادى ببني سويف يختم القرآن الكريم تسميعا فى 8 ساعات

استشهاد طبيب وإصابة شقيقه وآخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قباطية

حتى المدافن لم تسلم من جرائم الاحتلال.. أم شهيد تكتشف تدمير قبر ابنها

استشهاد طبيب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ