استأذن الرئيس الأول| رد محمد معيط على وزير الصحة بعد هذا الطلب

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الهدف من التأمين الصحي الشامل وصول الرعاية لكافة المواطنين بصورة إيجابية مع ضمان الاستدامة المالية.



وأضاف خلال كلمته في الجلسة النقاشية خلال فاعليات إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية، أنه تم الاعتماد علي زيادة حجم المال الاستثماري للمنظومة علي أن يتم تسريع وتيرة العمل بالمحافظات المتبقية.



ومن جانبه طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس هيئة الصحي الشامل بضم خدمات تنظيم الأسرة الي الخدمات التي تقدمها المنظومة.

ليرد وزير المالية “أنا بس بستأذن سيادة الرئيس.. ليرد الرئيس قائلا : انت اللي هتدفع يا دكتور معيط”.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.