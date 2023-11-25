عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«S&P» تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أمس، الجمعة، النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة".

وأرجعت هذا التعديل إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.

ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر، وفق ما نقلته "رويترز".

وقالت في بيان: "نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026".

وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل العجز المالي بين 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع 2 إلى 3% في مراجعتها السابقة.

وفي الربع الأول من 2023، حققت البحرين نموا اقتصاديا بنسبة 2% بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.

وطرح البلد المنتج للنفط هذا العام "رخصة عالمية" جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق في البلاد مع سعيه لخفض الدين وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل.

وأبقت وكالة "فيتش" على تصنيف البحرين عند "‭B+‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو، في حين عدلت "موديز" نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وأكدت على التصنيف الائتماني عند ‭"B2"‬ في أبريل العام الماضي.

وقدر تقرير البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 وبنسبة 3.3% في 2024.

وتوقع البنك أن تستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بالبحرين بنسبة 4.3% في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.

ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية ضغوط الإنفاق تفاقم العجز المالي دول الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

الكشف عن حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. تفاصيل  

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

حرب أكتوبر تتكرر.. إسرائيل تهمل تحذيرات جنودها وتدفع الثمن

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

فيديو

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ