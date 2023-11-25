قيم البرلمان: السيسي كشف مروجي الشائعات والأكاذيب ضد مصر بشأن معبر رفح

أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «تحيا مصر..استجابة شعب..تضامنا مع فلسطين»، وذلك بالتزامن مع انطلاق العديد من الشاحنات التى توجه للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة مؤكداً أن موقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية واضح ومعروف لدى العالم كله إزاء مناصرة القضية الفلسطينية.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة والعاجلة للمجتمع الدولي فى مقدمتها الرفض القاطع من مصر للتهجير القسري للفلسطينيين وأن الأمن القومى المصرى والحفاظ على حدود مصر خط أحمر مؤكداً أن الرئيس السيسى عبر كعادته دائماً عن جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتمائهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأشار المهندس حسن المير إلى أن الدولة المصرية تقف بكامل مؤسساتها وشعبها العظيم بجانب الشعب الفلسطيني موضحاً أن أكبر دليل على ذلك تاكيد الرئيس السيسي على إرسال الدولة المصرية لأكثر من 80 % من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني وهذا يعد أمراً مشرفاً ويجب على المصريين أن يفتخروا بموقف دولتهم التي لا تتخلى عن أشقائها أبداً.

وقال المهندس حسن المير : إن الرئيس السيسى كشف مروجى الأكاذيب والإشاعات الذين يبثون سمومهم ضد الدولة المصرية أمام العالم كله وعلى الهواء مباشرة عندما أكد أن معبر رفح لم يغلق أبداً من الجانب المصري معتبراً ذلك التأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسى بمثابة أبغ لكل وسائل الإعلام المضللة التي حاولت تشوية صورة مصر أمام ابناء الشعب العربي باكمله خاصة أن العالم كله لديه وعى وإدراك كاملين بأن مصر عمرها ما تخلت عن فلسطين.