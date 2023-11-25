الصين تعزز استعدادها العسكري بالحدود بعد سيطرة متمردي ميانمار على مدن حيوية

أطلقت الصين تدريبات عسكرية عند حدودها مع ميانمار، حسبما أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وتسعى الصين من خلال التدريبات التي انطلقت اليوم السبت إلى اختبار جاهزية البلاد وسرعة استجابتها، بالإضافة إلى قدرتها على تأمين الحدود والتصدي للهجمات، وفقا للتقرير، ولم يتم تحديد موعد انتهاء للعملية.

وشهدت منطقة الحدود تصعيدا للتوتر خلال الشهر الأخير بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة من ميانمار المناهضة للحكومة على عدة مدن بما في ذلك مدينة تجارية هامة للتصدير.

وأثار النزاع قلق الصين التي طالبت بوقف القتال بين جماعة متمردة والقوات المسلحة الميانمارية. حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وتحاول بكين أيضا مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود داخل ميانمار، بحسب ما نقلته قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية.

ومنذ سبتمبر، أحالت السلطات في شمال ميانمار 31 ألف متهم يزعم أنهم شاركوا في عمليات نصب مرتبطة بالصين، بما في ذلك 63 من القيادات و1531 من المطلوبين، بحسب ما ذكرته سي سي تي في في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت قيادة الجيش الصيني الجنوبية، التي تشرف على التمرين، أنها “على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ للدفاع عن السيادة الوطنية واستقرار الحدود وحماية حياة الناس وممتلكاتهم بحزم”، بحسب بيان نشر على حسابها الرسمي في وي تشات.