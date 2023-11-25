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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر جماهيري لحزب الغد بالبراجيل جيزة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي|صور

مؤتمر حزب الغد
مؤتمر حزب الغد

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى أمس الجمعة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم  بمحافظة الجيزة  بالتنسيق مع امانة حزب الغد بمركز أوسيم  وذلك ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وأشرف على إعداد واستعدادات  المؤتمر الدكتور رزق مبروك مساعد رئيس الغد للتواصل الجماهيرى بالجيزة وابن قرية  البراجيل وتابع مركزيا وقدم المؤتمر المستشار سمير عليوه نائب رئيس حزب الغد للشؤن القانونية والادارية.

حضر المؤتمر  المهندس موسى مصطفى موسى  رئيس الغد و جميع قيادات الغد المركزية و قيادات المجلس المصرى للقبايل المصرية والعربية ، كما حضره ضيوف حزب الغد النائب السابق  رجب هلال حميدة عن حزب ارادة جيل و اسامة الشاهد عن حزب الحركة الوطنية كما حضره بعض قيادات  حزب مستقبل وطن بالجيزة، حيث احتشد اهالى قرية  البراجيل وأهالى بعض  قرى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة  لاستقبال رئيس الغد وضيوفه الكبار  دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

كان حزب الغد قد قرر ان مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما انضم حزب الغد رسميا  للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى( 24-30) واصبح حزب الغد ضمن التكتل الحزبى الواسع  والحملة الرسمية  الداعية  لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

استهدف حزب الغد بمؤتمره الجماهيرى أهل الريف المصرى وبسطاء المصريين كشريحة مهمة وفاعلة وطنيا ، وعمل على الوصول آلى الطبقات الاجتماعية الشعبية  البسيطة حيث توجه لها بخطابه السياسي.

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الغد حزب الغد السيسي البراجيل الجيزة

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