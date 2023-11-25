الشرقية تحارب محتكري السكر وتبيع الكيلو بـ 27 جنيها.. تفاصيل

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في إطار تنفيذ مبادره تخفيض الأسعار وبإشراف عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع المهندس عبدالكريم عوض الله والدكتور السيد بلاسي ومحمدابوزيد والدكتور مصطفى حموده معاوني مدير المديرية تم توزيع السكر بسعر 27 جنيه للمستهلك بقرى مركز الزقازيق برئاسة فوزي عبدالله مدير ادارة المركز في قري "ميت ابو عربي -بردين-طحلة بردين- الزهراء" بواقع 2 كيس لكل مواطن دون تحميل اى سلعة اخرى على السكر وجارى استكمال الصرف على باقى الوحدات المحلية الاخرى.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم توزيع السكر في قري الحسينية بالسيارات المتنقلة ومحلات البقالة بواقع ٢ كيلو للفرد تحت اشراف تام من إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير الادارة ومفتشي الإدارة.

وقامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن بتوزيع كميات كبيرة من السكر بمعدل واحد طن لكل قرية من قري "العزيزية/شلشلمون/بنى هلال/كفر شلشمون" وتم التوزيع بمعدل ٢كيلو لكل مواطن وبسعر ٢٧جنيها وبدون تحميل اى سلع اخرى

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الادارة بتوزيع كميه قدرها٤٥٠٠ كجم اي ما يعادل ٤,٥ طن سكر في اماكن مختلفه في مدينه بلبيس وكذا اداره تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الادارة واحمد مرسي رئيس الرقابة ومفتشي الإدارة بتوزيع السكر بمدينة الزقازيق بمنطقة "الحناوى وعزبة عبد اللطيف حسانين وقسم حسن صالح وكفر عبد العزيز وشارع وادى النيل" بواقع 2 كيس لكل مواطن وبكمية قدرها ٣٧٥٠ كجم وذلك دون تحميل اى سلعة اخرى على السكر.