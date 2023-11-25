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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الدقهلية تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بالتعاون مع النقابة العامة للمهن التعليمية بالدقهلية ، المؤتمر العام لنقابة معلمى مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك اليوم السبت بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة.

وشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات التعليمية مديرين عموم المديرية  ومديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية وأعضاء النقابات العامة والفرعية ولجانها النقابية على مستوى محافظة الدقهلية.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد  القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك .

النقابة العامة للمهن التعليمية دقهلية عبدالفتاح السيسي مديرى الإدارات التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم

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