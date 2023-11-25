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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل نظر قضية المتهمين فى حادث قطار طوخ لجلسة 16 يناير المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفي وأمانة سر محمد طايل تأجيل نظر قضية 35 متهما بحادث إنقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها فى محافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ" والتي راح ضحيتها 25 شخصا وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار لجلسة 16 يناير المقبل لاستدعاء عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة مع اخلاء سبيل جميع المتهمين.


وتضمن أمر احالة المتهمين فى القضية الى محكمة الجنايات أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط بأن قاما بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC" والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، و نتج عن ذلك وفاة 25 شخصا وإصابة 152 آخرين من بينهم 5 أطفال كما عرضا للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها.


المتهم الثاني وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيع نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.


المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويرًا في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين انفي البيان توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
واضاف أمر الإحالة ان المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.


المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعًا نسبه زورًا لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.


المتهمين الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت ( شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زورًا لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.


المتهمين جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهرًا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


المتهم الخامس والثلاثون، أحرز جوهرًا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز جوهرًا مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات بنها محكمة جنايات جنايات بنها بنها القليوبية

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