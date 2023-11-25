العسومي: تصريحات البرلماني الهولندي بتهجير الشعب الفلسطيني تغذي ثقافة العنصرية والكراهية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز، التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن، مؤكدا أنها تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

واعتبر أيضا أن هذه التصريحات تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو أمر مدان ومرفوض، مؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة الأردنية، ورفضه أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن مثل هذه التصريحات التي تصدر عن شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة في مجتمعها ودولها، من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض والقيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع.

ودعا رئيس البرلمان العربى، البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.