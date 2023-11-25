عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا .. روسيا تعلن عن حدث رياضي دولي ضخم لأول مرة|تعرف عليه

مدير اللجنة المنظمة
مدير اللجنة المنظمة لدورة الصداقة الدولية للألعاب

أعلنت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم السبت، عن إقامة دورة ألعاب الصداقة العالمية الأولى التي ستعقد في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024 في روسيا.

وأعلن أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة للبطولة الرياضة، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل البطولة الرياضة الأضخم في روسيا، قائلا إن الدورة ستكون بها 31 لعبة ستقام على مدار 15 يوم في مدينتين موسكو يكاترينبورج.

وأضاف سوروكين أنه من المتوقع حضور 13 مليون شخص من مختلف دول العالم وسيكون مخصص لهم 4 مطارات دولية في روسيا، كما سيكون مخصص لهم 80000 غرفة فندق.

وأوضح سوروكين أن عدد الرياضيين الذين سيتم مشاركتهم في الدورة سيكون محدود.

وأشار إلى أن الدورة ليس لها علاقة بالالعاب الأولمبية، وتم اختيار الميعاد بالخصوص لعدم تواجد اي مواعيد رياضة أخري في هذا الوقت.

ولفت أن هناك ردة فعل إيجابية من الدول العالم بخصوص الدورة الرياضية، وهناك العديد من الرياضية أبدوا ترحيبهم أيضا، وهناك اهتمام كبير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

مشددا على أن روسيا لا تسعي إلى تسيس الالعاب الرياضة وخاصة البطولة، لافتا إلى أن هذه بطولة رياضة ورياضيين والاهتمام الأول هو الرياضة فقط.

وعن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل افتتاح الدورة الرياضية، قال مدير اللجنة المنظمة، إن هذا شئ سابق لأوانه ونتطلع لحضور رؤساء العديد من الدول في  الافتتاحية.

روسيا السفارة الروسية لدي مصر دورة ألعاب الصداقة العالمية الأولى أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة للبطولة الرياضة موسكو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية تصل العريش لنقلها إلى غزة

روسيا تسير طائرة مساعدات إضافية إلى غزة

ترشيحاتنا

لموقفه من القضية الفلسطينية.. ماسك قد يخسر ملايين الدولارات بسبب مزاعم شركات أمريكية

مصدر مصري: ‏استمرار فتح معبر رفح بشكل دائم لعبور المساعدات

آلام فى الظهر.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى | تفاصيل

لن نرتاح حتى يعود الجميع.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يرحب بالإفراج عن الأسرى

رسميا .. روسيا تعلن عن حدث رياضي دولي ضخم لأول مرة|تعرف عليه

دخول 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال غزة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عنده بيت في الرياض .. محمد رمضان: السعودية عاصمة الفن بجوار مصر

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ