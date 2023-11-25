رسميا .. روسيا تعلن عن حدث رياضي دولي ضخم لأول مرة|تعرف عليه

أعلنت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم السبت، عن إقامة دورة ألعاب الصداقة العالمية الأولى التي ستعقد في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024 في روسيا.

وأعلن أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة للبطولة الرياضة، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل البطولة الرياضة الأضخم في روسيا، قائلا إن الدورة ستكون بها 31 لعبة ستقام على مدار 15 يوم في مدينتين موسكو يكاترينبورج.

وأضاف سوروكين أنه من المتوقع حضور 13 مليون شخص من مختلف دول العالم وسيكون مخصص لهم 4 مطارات دولية في روسيا، كما سيكون مخصص لهم 80000 غرفة فندق.

وأوضح سوروكين أن عدد الرياضيين الذين سيتم مشاركتهم في الدورة سيكون محدود.

وأشار إلى أن الدورة ليس لها علاقة بالالعاب الأولمبية، وتم اختيار الميعاد بالخصوص لعدم تواجد اي مواعيد رياضة أخري في هذا الوقت.

ولفت أن هناك ردة فعل إيجابية من الدول العالم بخصوص الدورة الرياضية، وهناك العديد من الرياضية أبدوا ترحيبهم أيضا، وهناك اهتمام كبير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

مشددا على أن روسيا لا تسعي إلى تسيس الالعاب الرياضة وخاصة البطولة، لافتا إلى أن هذه بطولة رياضة ورياضيين والاهتمام الأول هو الرياضة فقط.

وعن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل افتتاح الدورة الرياضية، قال مدير اللجنة المنظمة، إن هذا شئ سابق لأوانه ونتطلع لحضور رؤساء العديد من الدول في الافتتاحية.