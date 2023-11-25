ميزة جديدة في الذكاء الاصطناعي DeepMind للتنبؤ بحالة الطقس | كيف ذلك؟

تمكن الذكاء الاصطناعي DeepMind من جوجل مؤخراً من تحقيق إنجاز مهم في مجال التنبؤات الجوية، حيث طورت شركة DeepMind خوارزمية تعمل آلي تسمى GraphCast، تدّعي أنها قادرة على التنبؤ بالحالات الجوية للطقس بدقة أفضل من الحواسيب العملاقة المستخدمة حاليًا في مجال التنبؤ بالطقس، والمتغيرات المناخية.

استطاع الذكاء الاصطناعي GraphCast إنتاج توقعات دقيقة لمدة 10 أيام، متفوقة على نظام التنبؤ الحالي الذي يستخدمه المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية، ويتم تشغيل الخوارزمية على جهاز الكمبيوتر المكتبي، مما يتيح الحصول على التوقعات في دقائق بدلاً من ساعات.

وفقًا للنتائج التي نُشرتها مجلة Science، فإن GraphCast تفوق على نظام التنبؤ الحالي في أكثر من 99٪ من المتغيرات الجوية في 90٪ من مناطق الاختبار، واختبر خبراء الطقس الخوارزمية في 1300 منطقة مختلفة.

بالرغم من ذلك، يجب الإشارة إلى أنه لا يزال لدى النموذج بعض العيوب، حيث يتم إنتاج النتائج في "صندوق أسود"، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تفسير كيفية اكتشاف الأنماط أو عمله بالضبط، وبالتالي، يجب استخدامه كإضافة إلى الأدوات المتاحة حاليًا وليس كبديل لها.

التنبؤات الجوية الحالية تعتمد على نماذج فيزيائية معقدة واستخدام الحواسيب العملاقة لتشغيل المحاكاة، وتعتمد دقة هذه التوقعات على التفاصيل المدخلة في النماذج وتتطلب كميات كبيرة من الطاقة وتكلفة عالية للتشغيل.

مع استخدام تقنيات التعلم الآلي، يمكن لنماذج التنبؤ بالطقس أن تعمل بكفاءة أكبر وتحقق دقة أعلى بتكلفة أقل.

بالنسبة لنموذج DeepMind الجديد، دُرب على قراءات الطقس لمدة 38 عامًا، وقد استطاع إنشاء ارتباطات بين المتغيرات مثل ضغط الهواء ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة، وهي ارتباطات لم تكن مفهومة من قبل الباحثين.