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برلمان

حزب المؤتمر: مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» تهدف لبناء عالم أكثر أمانا

رضا فرحات
رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر استاذ العلوم السياسيه بإعلان إدارة منتدي شباب العالم إطلاق مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع و توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي في جميع أنحاء العالم وذلك انطلاقا من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع .

وأشار فرحات إلى أن الأمان والسلام هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في العالم ومصر تلعب دورا فاعلا في عملية السلام والوساطة بين الدول المتنازعة ومع زيادة عدد النزاعات والصراعات في العديد من البلدان.

وأكد على ضرورة العمل الجماعي للحد من العنف وحماية المدنيين الأبرياء الذين يعانون من تداعيات هذه النزاعات المدمرة من خلال مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي تهدف إلي تعزيز الأمان والسلام في مناطق النزاع علاوة على ذلك.

 ونوه بأن مصر تعمل على تعزيز السلام من خلال تعزيز التعاون الدولي والتفاهم المشترك، سواء في إطار العالم العربي أو على الصعيد الإقليمي والدولي وتركز جهودها على تعزيز التسوية العادلة للصراعات وإحلال السلام في مناطق النزاع، وتعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان و التعايش السلمي بين الشعوب.

وأشار فرحات إلى أن المبادرة تأتي لإعلاء صوت السلام والتنمية في توقيت شديد الحساسية حيث يشهد العالم أزمات إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس حرص إدارة منتدى شباب العالم على نشر مبادئ السلام والتنمية، في ظل صمت العالم على الجرائم الغاشمة التي يرتكبه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفت إلى أن الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع ليست مسؤولية حكومات الدول فحسب، بل هي مسؤولية الجميع ويجب أن نتحد ونعمل معا لتحقيق هذه الأهداف النبيلة لذا، داعيا جميع شباب العالم للانضمام إلى مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" والمساهمة في بناء عالم أكثر أمانا وسلاما وعدالة.

حزب المؤتمر المؤتمر رضا فرحات منتدى شباب العالم شباب من أجل إحياء الإنسانية

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