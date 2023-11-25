رئيس حزب الإصلاح:"شباب من أجل إحياء الإنسانية" تعكس ملمحا عالميا للجمهورية الجديدة

صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي أطلقها منتدى شباب العالم تعكس ملمحا إنسانيا وعالميا للجمهورية الجديدة وفي القلب منها شباب مصر.

وأضاف عبد العزيز بأن عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "عصر تمكين الشباب" بامتياز، والذي ظهر جليا في منتدى شباب العالم بنسخه المتعددة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المبادرة ليست الأولى من نوعها التي تعكس اهتمام إدارة منتدى شباب العالم بالمسؤولية المجتمعية والدور الإنساني فقد خصصت في وقت سابق عوائد النسخة الخامسة من أجل مبادرات تواجه الأزمة الاقتصادية.

وأكد عبد العزيز إلى أن إطلاق تلك المبادرة يعكس دعما شعبيا بجانب الدعم الرسمي من الدولة المصرية لحل النزاعات وإحلال السلام حول العالم.

وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بمجهودات مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المختلفة في دعم الشعب الفلسطيني والتي لم تتوقف منذ بدء الأزمة في غزة.