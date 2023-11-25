بدء دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية بالمحليات.. غدا

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء.

و ستركز الدورة على الموازنة العامة ، وكيفية تحليل اجمالى للموازنة العامة والاستثمارية، وماهى موازنة البرامج والاداء ( مفهومها – اهميتها – الفرق بينها وبين موازنة البنود – القوانين المدعمة لتطبيقها )، والموازنة الاستثمارية للمحليات واليات تنفيذها، وأهم ملامح القانون 182 لسنه 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد ، ومرحلة تنفيذ العقـد، والتعرف على لائحة المخازن اضافة الى ورشة عمل حول أهم القضايا والصعوبات التى تواجه الوحدات المحلية عند التعامل بلائحة المخازن، و دور وزارة التنمية المحلية في مكافحة الفساد والتفتيش على وحدات الإدارة المحلية، وماهى أهم مجالات التفتيش المالى عليها.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى تنفيذ دورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالاسبوع السادس عشر ويستفيد منه 45 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب والموارد البشرية بالمحافظات ، لافتاً الى أن الدورة تركز على تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن عن (خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات)، ويشرف على تنفيذها برنامج تنميه صعيد مصر بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى.

ولفت اللواء هشام آمنة الى إن التدريب سيركز على عدة موضوعات منها: التعريف ببرنامج تنمية صعيد مصر وخطة تعميم الممارسات واجراءتها و اهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات المبني علي الجدارات الوظيفية والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة و التقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، ذاكرا أن التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان الاسبوع السادس عشر يشمل الاسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين للمحافظات والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لافتًا الي أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد ومواجهة الأزمات وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.