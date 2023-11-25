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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة بكين تحقق في جرائم شركة صينية شهيرة لإدارة الثروات

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

تحقق شرطة بكين في جرائم مشتبه بها ارتكبتها مجموعة Zhongzhi Enterprise Group، وهي شركة صينية رائدة في مجال إدارة الثروات، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مكتب الأمن العام في تشاويانغ يوم السبت.

أبلغت شركة زونجوزي المستثمرين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها معسرة بشكل كبير مع التزامات تصل إلى 64 مليار دولار، مما يهدد بإثارة المخاوف من جديد من أن أزمة الديون العقارية في الصين تمتد إلى القطاع المالي الأوسع.

تتمتع الشركة بتعرض كبير لقطاع العقارات في الصين وهي لاعب رئيسي في قطاع الظل المصرفي في الصين الذي تبلغ قيمته 3 تريليون دولار - وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الفرنسي تقريبًا.

ولم ترد الشركة الصينية على الفور على طلب عبر البريد الالكتروني للتعليق بعد ساعات العمل العادية يوم السبت. مكالمة هاتفية لم يتم الرد عليها.

واعتذرت الشركة لمستثمريها في رسالة صدرت يوم الأربعاء قالت فيها إن إجمالي التزاماتها يتراوح بين حوالي 420 مليار يوان (58 مليار دولار) إلى 460 مليار يوان (64 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي الأصول المقدرة بـ 200 مليار يوان.

وجاء في منشور وسائل التواصل الاجتماعي الصادر عن سلطات بكين أنها تبحث عن 'العديد' من المشتبه بهم المتورطين في الشركة، وشجعت المستثمرين على الإبلاغ عن خسائرهم من أجل المساعدة في التحقيق الجاري.

وجاء في جزء منه: 'يُطلب من المستثمرين التعاون بشكل فعال مع الشرطة في التحقيق وجمع الأدلة وحماية حقوقهم ومصالحهم من خلال القنوات القانونية'.

Enterprise الاقتصاد الفرنسي التواصل الاجتماعي تريليون دولار قطاع العقارات قطاع المال

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