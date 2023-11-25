ناجي الشهابي: ندعم الرئيس السيسي وكل قرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية|صور

عقد حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة ، وذلك استكمالاً للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

حزب الجيل الديمقراطي:

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في كلمته المهمة والتي بدأها بالحديث عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية سواء في الماضي أو تواجهها فى الحاضر وكيف تصدي لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حنكة و قوة واقتدار.

وأكد الشهابي أن هذه التحديات تمثلت فيما واجهته الدولة علي مدار العشر سنوات الماضية من خطر الإرهاب وتصدي الدولة بكل مؤسساتها وعلي رأسها الجيش المصري العظيم والشرطة المدنية الشجاعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصرّ على تطهير الوطن، خاصة سيناء الغالية من خطر الإرهاب وفي نفس الوقت مضي في ملحمة البناء والتعمير ورفع شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”.

وتابع: جميعنا يلمس مدى المشروعات الضخمة والعملاقة التي حدثت في بلادنا علي مدار السنوات الماضية من عمل أنفاق وكباري وطرق وتوسيع الرقعة الزراعية وبناء عاصمة إدارية علي احدث ما توصل إليه العلم ومشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف وتطوير المناطق العشوائية والتي لم تمتد اليها يد منذ عقود وغيرها من المشروعات الضخمة والعملاقة والتي شهد بها العالم بأسره.

وأضاف ناجي الشهابي أن الرئيس واجه المخطط الصهيوني الأمريكي ونجح في كشفه امام العالم كله ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء واعتبرها تطهير عرقى وتصفية للقضية الفلسطينية نهائيًا وتهديد الأمن القومى للبلاد.

وقال رئيس حزب الجيل إن القائد القوى والحكيم وقف بقوة وصلابة وحسم معلناً رفضه المخطط الصهيو أمريكى غربى، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخططهم الذى يستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وإعلانها بأنها تهويد لأرض فلسطين أى جعل فلسطين أرضًا بلا شعب فلسطينى، كما أن الرئيس السيسى بهذا الموقف العربى العظيم أكد أن مصر هى قائدة العرب وأن قائدها هو زعيم العرب القوى.

وأشار رئيس حزب الجيل فى كلمته إلى قيام الرئيس السيسى بتنويع مصادر السلاح للجيش المصرى فأصبح يمتلك أحدث الأسلحة الغربية وأيضًا أحدث الأسلحة الشرقية، ليجعل مصر قوة عظمى فى المنطقة الشرق أوسطية ولها كلمة قوية وصاحبة موقف واضح وأصبح الجيش المصرى بالمرتبة التاسعة عالميًا، قادرة على حماية حدود بلاده وأمنه القومى.

وأنهى “الشهابي” كلمته لذلك كله نحن في حزب الجيل ندعوكم في هذه الانتخابات الرئاسية إلى انتخاب الرجل القوى القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، وندعوكم إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030 لتواصل مصر سجل الانتصارات وكتابة التاريخ وصنعه.

وحضر المؤتمر من قيادات الحزب كل من لواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام الحزب ومحمد القاضى نائب رئيس حزب الجيل والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل ومشيرة حسين الأمين العام المساعد للحزب و أمينة المرأة بالحزب وعلي قاعود امين محافظة سوهاج وعضو تنسقية شباب الاحزاب ودكتور احمد عبد القادر امين قطاع شمال الجيزة وأنور محمد عضو اللجنة العليا لحزب الجيل و سامح سعيد أمين العلاقات العامة والإعلام بقطاع شمال الجيزة.

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