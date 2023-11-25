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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: الهدنة أسفرت عن إطلاق سراح أحد مواطنينا بين الأسرى في غزة

بولندا
بولندا

قالت وزارة الخارجية البولندية، إن مواطنا بولنديا كان من بين الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في أول أيام الهدنة الإنسانية التي تمت بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية مصرية قطرية أمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية في وارسو، في بيان: 'يسعدنا تلقي أنباء الهدنة في غزة، التي سمحت بالإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى، ومن بينهم مواطن بولندي، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع'. 

وجاء في بيان اليوم السبت، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت “نتيجة للجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة”.

ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن هوية المواطن البولندي، لكنها استخدمت النسخة المؤنثة من الاسم الذي يعني 'مواطن'، للإشارة إلى أن المواطن أنثى.

وتابعت 'نهنئ جميع الشركاء الذين شاركوا في التوصل إلى هذه الخطوة المهمة. ونأمل أن يتم الالتزام بالهدنة. 

وأضافت الوزارة: 'نؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين كأسرى'.

ومضت الوزارة قائلة، إن بولندا تواصل “الدعوة بقوة” لإسرائيل للسماح للمواطنين البولنديين المتبقين بمغادرة غزة.

في المجمل، تم إطلاق سراح 24 أسبرا، أمس الجمعة، معظمهم مواطنين إسرائيليين وتايلنديين. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المجموعة الثانية اليوم السبت، بموجب اتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا خلال فترة توقف مؤقت للقتال لمدة 4 أيام.

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