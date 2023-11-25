أسيك ميموزا يقتنص تعادلا مثيرا من أنياب سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

اقتنص أسيك ميموزا الإيفواري، تعادلا مثيرا، من أنياب مضيفه، سيمبا التنزاني 1-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم سيمبا في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم المصري محمد معروف، ونفذها بنجاح سعيدي نتيبازونكيزا.

وتعادل أسيك في الدقيقة 77، بهدف سجله سيرجي بوكو بعد أداء مميز من جانب الفريق الإيفواري.

وخاض سيمبا، اليوم، آخر مبارياته، قبل تعيين مدربه الجديد الجزائري عبد الحق بنشيخة، الذي أعلن النادي التعاقد معه رسميا، أمس الجمعة.

وسيُسدل الستار على الجولة الأولى من هذه المجموعة، بمواجهة الوداد المغربي وضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، مساء اليوم السبت.