نائب حزب الحرية المصري: مشاركتنا بالانتخابات الرئاسية بمثابة صك وختم على إنجازات السيسي

خلال كلمته بمؤتمر الإسكندرية

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، إن المشاركة والنزول والحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو رسالة للعالم أجمع أن الرئيس جاء بحب ورغبة وإرادة شعب، خاصة أن هذه الرسائل تغير من صورتنا أمام العالم والدول التي تظن أننا في عالم بعيد عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف مهنى، خلال كلمته بمؤتمر الإسكندرية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو بمثابة صك وختم وتأكيد على المشروعات والإنجازات السابقة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم ملحمة تاريخية في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية، خاصة في المرحلة الأخيرة والأزمات المحيطة بالمنطقة والقضية الفلسطينية التي شهدت إشادة من جميع دول العالم بالرئيس السيسي ودوره.

وتابع: أطالب جميع المواطنين بمحافظة الإسكندرية القريبة والحبيبة إلى قلبي بالنزول والمشاركة الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة سوف تذلل الصعاب امام الناخبين وستكون هناك لجان إلكترونية بالمقار لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم وتسهيل طريقة الانتخاب عليهم من خلال شباب الحزب.