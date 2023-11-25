عصابة تسرق سيارة رولز رويس بطريقة احترافية غير مسبوقة.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لعصابة من اللصوص وهم يسرقون سيارة رولز رويس كولينان تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني باستخدام أداة عالية التقنية لا تستغرق سوى ثوانٍ.

تُظهر اللقطات، التي تم التقاطها بكاميرا المراقبة المنزلية الخاصة بالضحية، أحد أعضاء العصابة وهو يحمل هوائيًا يلتقط إشارة من مفتاح المالك، يتم نقل الإشارة - التي تتضمن رمزًا لتعطيل نظام أمان السيارة - إلى السيارة.

تقوم الإشارة المستنسخة السيارة بأن المفتاح قريب وتسمح للمحرك بالبدء، وبعد لحظات لاذت العصابة بالفرار بالسيارة الفارهة، حيث وقع الحادث في أفيلي، إسيكس الساعة 4.10 صباحًا يوم الاثنين.

ووفقا لصحيفة ذا صن، قال أحد أصدقاء المالك إن الضحية مصدوم من سرقة سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من خارج باب منزلهم.

وقالت شرطة إسيكس إن الأمر قيد التحقيق، لكن لم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم استعادة السيارة.

تستخدم العصابات الإجرامية الأجهزة الإلكترونية لمحاولة الإشارة إلى مفتاح مالك السيارة داخل المنزل، ثم يتم خداعه بعد ذلك بمشاركة الرمز الخاص به لفتح السيارة.

يُترك اللصوص بعد ذلك للضغط على زر التشغيل والانطلاق بالسيارة الفاخرة.

غالبًا ما تتم سرقة السيارات حسب الطلب ويتم شحنها في حاويات مما يمنع المتتبعين من تحديد موقعها أثناء إرسالها إلى الخارج.