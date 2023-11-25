بعد إصابته بمرض الخرف| ظهور نادر للنجم بروس ويليس بصحبة ابنته.. شاهد

تمسك النجم الأمريكي بروس ويليس بإحكام بيد ابنته سكاوت ويليس بينما كان يقضي عيد الشكر يوم الخميس مع عائلته بأكملها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل ” كانت تلك اللحظة مؤثرة لمحبي الممثل البالغ من العمر 68 عامًا، بعد أن تقاعد من هوليوود مع عائلته التي أعلنت في مارس من العام الماضي أنه تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي،وهو شكل غير شائع من الخرف يسبب تدهورًا في السلوك والشخصية واللغة.

ظهور نادر للنجم بروس ويليس بصحبة ابنته بعد اصابته بمرض الخرف

نشرت سكاوت، البالغة من العمر 32 عامًا، مقطع فيديو لها مع والدها وهما يمسكان بأيديهما في قصة Instagram الخاصة بها، وعلقت عليه "يا صديقي".

في الفيديو، مد سكاوت يده نحو بروس ونظر إلى الأسفل لفترة وجيزة قبل أن ينزلق يده إلى الأعلى، مما يثير ابتسامة كبيرة من سكاوت.

ثم نشرت سكاوت صورة لنفسها من نفس اليوم وهي تضع رأسها بلطف على يد بروس.

كانت سكاوت ترتدي قميصًا زهريًا أبيض بأكمام قصيرة وأكمام منتفخة بينما اختار بروس قميصًا رياضيًا بأكمام طويلة وقبعة رمادية.