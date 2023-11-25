أستاذ علوم سياسية : قطاع غزة أصبح غير صالح للحياة ودمر بالكامل

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية أن قطاع غزة أصبح غير صالح للحياة ودمر بالكامل والمواجهة غير عادلة.

وأضاف طارق فهمى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أحداث 7 أكتوبر، نقلت المعركة من الأراضى الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي مسببا لـ تل أبيب انكسار سيستمر مدة طويلة.

وأوضح طارق فهمى، أن الجانب العسكرى لعملية 7 أكتوبر يفنده العسكريين، إنما الجانب السياسى فحماس لم توظف نجاح عملية 7 أكتوبر سياسيا بصورة جيدة و ستعيد تقييم الأوضاع خاصة تجاه حلفائها مثل حزب الله.

تجيد حركة حماس

وأكد طارق فهمى، ضرورة أن تجيد حركة حماس الإدارة السياسية للمكاسب العسكرية التي حققتها.

وكان قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إنه رغم الهدنة إلا أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الحزن والألم والكآبة و أن عدد الشهداء في فلسطين وصل إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 40 ألف جريح.