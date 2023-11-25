فلسطين: أكثر من 60 ألف جريح وشهيد ارتقوا منذ 7 أكتوبر

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إنه رغم الهدنة إلا أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الحزن والألم والكآبة.

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن عدد الشهداء في فلسطين وصل إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 40 ألف جريح.

عمر الشعب الفلسطيني

وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى، أن عمر الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل والنضال ضده أكثر من 100 عام، معبقا:" معركتنا ما زالت طويلة ومستمرة مع الاحتلال".

وأوضح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرد ابدا على من حدث فى 7 أكتوبر وإنما كان لديه نية مبيتة لإبادة الشعب الفلسطيني.