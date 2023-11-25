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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُعادٍ للإسلام| كيرت فيلدرز: سأكون رئيس وزراء هولندا القادم

فيلدرز
فيلدرز

تعهد السياسي الهولندي المخضرم المعادي للإسلام، كيرت فيلدرز، اليوم السبت، بأنه سيصبح رئيسا لوزراء هولندا في نهاية المطاف، وذلك بعد الانتخابات التي فاز فيها حزبه بأكبر عدد من المقاعد.

وفي منشور طويل على موقع X، تويتر سابقا، أعرب فيه عن إحباطه من الأحزاب الأخرى لعدم رغبتها الواضحة في التعاون مع حزب الحرية الذي يتزعمه، قال فيلدرز إنه 'سيواصل تخفيف مواقفه' إذا لزم الأمر للوصول إلى السلطة.

وكتب فيلدرز: 'اليوم أو غدًا أو بعد غد، سيكون حزب الحرية جزءًا من الحكومة وسأكون رئيسًا لوزراء هذا البلد الجميل'.

ورغم أن حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز حقق تقدما كبيرا على منافسيه في التصويت الذي أجري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على برنامج مناهض للهجرة، فمن المتوقع أن يحصل حزبه على 25% فقط من مقاعد البرلمان الهولندي، وهذا يعني أنه سيتعين عليه التعاون مع حزبين معتدلين على الأقل من أجل تشكيل الحكومة.

وقال حزب الحرية المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء المؤقت مارك روته، والذي يشارك فيلدرز في العديد من وجهات نظره بشأن الهجرة، يوم الجمعة، إنه لن يشارك في الحكومة معه.

لكن الزعيم الجديد للحزب، ديلان يسيلجوز، لم يستبعد تقديم دعم خارجي لحكومة فيلدرز.

وقال بيتر أومتسيغت، الذي يقود حزب الإصلاح الوطني NSC والذي يُنظر إليه أيضًا على أنه شريك محتمل في حكومة فيلدرز، إن التعاون سيكون صعبًا بسبب المواقف المتطرفة التي عبر عنها فيلدرز والتي يبدو أنها تنتهك الحماية الدستورية الهولندية لحرية الدين.

وعادة ما تستغرق محادثات الائتلاف الهولندي أشهراً، ومن الممكن أن تتغير المواقف بشأن استعداد الأحزاب للعمل مع بعضها البعض مع مرور الوقت.

إذا لم يتمكن فيلدرز من تشكيل حكومة، فمن الممكن من الناحية النظرية تشكيل المزيد من المجموعات الوسطية التي تستبعد حزب الحرية، في حين ستكون الانتخابات الجديدة هي الملاذ الأخير.

البرلمان الهولندي تشكيل الحكومة حزب الحرية رئيس الوزراء مارك روته موقع X

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