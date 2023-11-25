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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.. الاثنين

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ينطلق بعد غد الإثنين، بالتعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، معرض الكتاب، وذلك بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق.

يأتي هذا المعرض في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم ورعاية طلاب العلم، ويستمر المعرض لمدة يومين.

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن المنظمة تحرص على عقد تلك المعارض مع المؤسسات العلمية المختلفة لتوعية الطلاب ثقافيا وعلميا ومساعدتهم على تنمية مهارات الاطلاع والتعلم والتعرض لجميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة.

ويقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية وأحدث  إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، ومنها: المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمختصر الشافي في الإيمان الكافي، وفي رحاب أسماء الله الحسنى، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والكمال والجمال في القرآن الكريم، والمسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، ووحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين.

كما يضم المعرض، مسيرة النقد الأدبي وقضاياه، وإنسانية الحضارة الإسلامية، والعملات الافتراضية المشفرة، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وإضاءات قرآنية، وحوار الأديان والثقافات، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة، والتسامح منهج حياة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والأمن المجتمعي، والمرأة ودورها في الدولة الوطنية، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وفن المقدمات والخواتيم، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، ومشروعية الدولة الوطنية، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، وصناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، وحماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، والدولة مفهومها وتطورها، وعقد المواطنة، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

الأزهر الأوقاف معرض الكتاب اللغة العربية

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