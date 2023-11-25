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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمة التطرف.. ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هدية لعيد ميلادها|شاهد

ضابط إسرائيلي يفاجئ
ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هد

دون رحمة أو ضمير، يعيث جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة فسادًا، بعقيدة عمياء تغلفها الدماء وتقوم على المجازر، وهو ما جسده مقطع فيديو متداول.

 

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع يظهر فيه ضابط إسرائيلي وهو يقوم بتقديم هدية غير عادية لابنته في عيد ميلادها، والتي كانت عبارة عن تفجيره لأحد المباني في قطاع غزة.

صور ضابط الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لتفجيره أحد المباني في غزة إهداءً لابنته، وكأنه يقدم لها هدية ثمينة، فلم يقدم وردة أو عروسة بل دك منزل على سكانه وهو ما يعكس عقيدة الإرهاب والتطرف التي يزرعها الصهاينة في نفوس أبنائهم منذ الصغر.

 

ظهر الضابط في المقطع وهو يقول: "أهدي ابنتي بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني اشتاق لها".

 

جاء المقطع قبل بدء الهدنة الإنسانية، حيث قام الجندي بتفجير مبنى سكني مكون من عدة طوابق مسببًا انفجارًا هائلًا.

غزة ضابط إسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مقطع فيديو متداول

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