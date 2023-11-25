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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وفد رفيع المستوى يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء العلم في أسيوط.. صور

وفد من الأزهر يقدم
وفد من الأزهر يقدم واجب العزاء في شهداء العلم

أرسل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفد من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنطقة أسيوط الأزهرية، لتقديم واجب العزاء إلى أسر شهداء العلم من الأزهر الشريف، الذين وافتهم المنية صباح اليوم السبت الموافق ٢٥ /١١ / ٢٠٢٣م ، في حادث سير أليم.

وترأس الوفد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتعليم، والدكتور علي عبدالحافظ حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، وفضيلة الشيخ حميد ابو عريضه مدير عام شىون المناطق والخدمات، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط.

وقدم الوفد العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وأعرب الوفد عن بالغ حزنه وأسفه على هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يقدر ويحترم شهداء العلم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وتقدم الوطن.

ووجه الوفد الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية التي ساهمت في نقل جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم، وتقديم الرعاية الكاملة لأسرهم.

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الإمام الاكبر شيخ الأزهر الازهر الشريف شهداء العلم

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