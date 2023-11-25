وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة وتحتاج صبرا وآليات للتغيير

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على توجه الطلاب نحو مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: هذا الأمر مرتبط بالثقافة، وهذه الثقافة لا تتغير فجأة ولكن تحتاج صبر وآليات للتعامل معها.

وأوضح "حجازي"، خلال حواره التلفزيوني الأول ببرنامج "حديث القاهرة"،على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم الدفع بأفضل معلمين عبر منصات التعليم الرقمي بجانب إذاعة ما تم إذاعته بقنوات مدرستنا مرة أخرى في المدارس، ويتم تخصيص جدول خاص بها، موضحا أن فترة المشاهدة جزء لا يتجزأ من البرنامج الدراسي.

فترات المشاهدة والحصص

وتابع: سيتم تقسيم الحصص الدراسية للمواد على فترات المشاهدة والحصص الأخرى الدراسية التقليدية، كما أنه ستكون هذه فرصة عظيمة للمعلم والطالب، والمعلم في الفصل لديه القدرة على وقف البث والتعرض للأسئلة وشرح أكبر للطلاب، كما أن الباقي من الحصص للمواد ستكون تعميق لما تم تلقيه عبر "مدرستنا".

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة ستزيد من التعلم وزيادة التحصيل الدراسي من خلال تعميق الشرح والتعرض لها لأكثر من مرة.