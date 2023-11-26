«حميات الغردقة» تحصل على المركز الأول في تقييم إجراءات مكافحة العدوى

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة والسكان بحصول مستشفى حميات الغردقة على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأعلى المستشفيات تقييما لإجراءات مكافحة العدوى.

جاء ذلك نتيجة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التواجد الطبي المستمر بالمستشفيات مع التزام المستشفيات بالقواعد الصارمة، للحد من انتشار عدوى الأمراض، واتباع اساليب التعقيم المثالي للادوات والاجهزة .

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بدور فريق الإدارة العامة بالمستشفي بقيادة الدكتور محمد عبد الحافظ مدير مستشفى الحميات بالغردقة واشراف الدكتورة رشا عادل مدير عام ادارة الطب العلاجي ،دكتور عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات ،دكتورة زهور يوسف مدير إدارة الحميات ودكتورة دعاء ابو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وكذلك بدور الفرق الطبية فى الإلتزام و التطبيق الفعال للمعايير و السياسات الخاصة بمكافحة العدوي والحد عن انتشار الأمراض.

وأكد العربي علي ضرورة الحرص الدائم في تطبيق السياسات و الالتزام بالاجراءات الوقائية لمكافحة العدوي سعيا للحد من انتشار الأمراض المعدية .

وفي سياق متصل حصلت محافظة البحر الاحمر المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في تقييم إجراءات مكافحة العدوي لعام ٢٠٢٣ و ذلك وفقا لتقييم الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة خلال الزيارة الإشرافية لمستشفيات المحافظة .

قام العربي بتكريم أعضاء فريق مكافحة العدوي بالمديرية و علي رأسهم د.دعاء أبو القاسم مدير الإدارة و فرق مكافحة العدوي بمستشفيات المحافظة متمنيين من الله تعالي دوام التقدم و التوفيق .