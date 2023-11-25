وزير التعليم: الانفجار المعرفي والثورات الصناعية تحتاج جيل رواد أعمال وليس موظفين

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن منصب الوزارة مسؤولية كبيرة جدًا وما كان يصلح من 10 سنوات لا يصلح في التوقيت الحالي.

وأوضح "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"،أن الطالب الذي يبحث عن الشهادة فقط لا يصلح تمامًا الآن، إذ أننا أصبحنا في الانفجار المعرفي والثورات الصناعية.

جيل رواد أعمال

وأشار إلى أن الانفجار المعرفي والثورات الصناعية يحتاج جيل رواد أعمال وليس موظفين، مشددًا على أن الطالب لابد أن يبحث لنفسه عن فرصة عمل والتأهيل لفرصة العمل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن هذه المسؤوليات لابد أن تكون جزء من صفات الطلاب من أجل التطور للمستقبل، مشددًا على أنه يتم إجراء جلسات تحضيرية حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، ويتم الحديث حول شكل المناهج ونظم التعليم وآليات القبول بالجامعة.