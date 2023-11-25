متحدث الخارجية: وجدنا دولا غير داعمة لفكرة الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الهدنة القصيرة في قطاع غزة، هدفها التعامل مع وضع إنساني خطير، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، هناك بعض الدول غير داعمة لفكرة الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة، وهذا هو السبب الأساسي وراء تحرك وزراء الخارجية العرب وتوجههم نحو نيويورك، حث أن هناك بيانات ستُلْقَى في مجلس الأمن، وضغط يتم حاليا من خلال الجولات المكوكية للعواصم المختلفة.

ولفت إلى أن كل ذلك يهدف إلى التأكيد أن هناك مسئولية تقع على مجلس الأمن؛ لتمرير قرار لوقف كامل لإطلاق النار، لأنه طالما لا يوجد هذا الوقف الكامل لإطلاق النار؛ فالأزمة مستمرة ومشتعلة، ولا يوجد تعامل بقدر من المسئولية تجاه الأزمة الإنسانية الطاحنة.