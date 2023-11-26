برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 2023/11/26: لا تغضب

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس، ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة أبرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.

ونستعرض في هذا التقرير توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 26-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التي يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

تحتاج اليوم مولود برج الأسد إلى الاهتمام بشريك الحياة واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.

برج الأسد اليوم صحيا

حاول مولود برج الأسد أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التي تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التي تنتج عن تقلبات الحرارة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشيء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.