كان حليفا استراتيجيا قبل طوفان الأقصى| صحيفة عبرية: بوتين أصبح عدوا لإسرائيل.. لهذه الأسباب

كشفت صحيفة كالكليست العبرية، أن شرطة باريس، فتحت نهاية الشهر الماضي، تحقيقا، بعد رش رمز نجمة داود على المباني التي يعيش فيها اليهود في المدينة، وقدرت الشرطة أنها جريمة كراهية، حتى تم القبض على المشتبه بهما الرئيسيين في هذا الفعل، وهما مواطنان مولدوفيان، وفي نهاية التحقيق القصير، اعترف الاثنان بما نسب إليهما، وقالا إن عميلاً روسياً هو الذي أرسلهما للقيام بذلك، هنا يكون التسائل، لماذا يأمر مسؤول روسي المواطنين الأجانب برش رموز نجمة داود على منازل اليهود في فرنسا؟.

وتقول الصحيفة العبرية، إنه للإجابة على تلك الأسئلة، يجب معرفة طبيعة العلاقة بين بوتين وقادة إسرائيل، ولابد من فهم أساليب عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فذلك الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إحدى حملاته الانتخابية بأنه عضو في "رابطة أخرى"، يواصل استخدام تكتيكات نموذجية للكي جي بي التي نشأ فيها، لزرع الفوضى وتعطيل النظام العالمي، وتلك محاور العلاقة الجديدة بين تل أبيب وموسكو.

موسكو عدو لإسرائيل

وقولا قاطعا، قالت الصحيفة العبرية، أن بوتين أصبح عدوا لإسرائيل، وذلك بعد مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث كانت علمية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر فرصة استغلتها روسيا لضرب الغرب على اعتبار وحدة تأييد دول الغرب إسرائيل، لذلك وحتى الآن امتنع بوتين عن إدانة الهجوم، على حد قوله، وقد استضاف مسؤولون في حكومته وفداً من قادة حماس في موسكو، حتى أنه قارن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بالحصار الذي فرضته ألمانيا النازية على لينينغراد، والذي أدى إلى مقتل مليون شخص.

وبعد أن اقتحم مئات الأشخاص الشهر الماضي مطار في ماخاتشكالا، عاصمة داغستان، بحثا عن اليهود الذين وصلوا جوا من إسرائيل ورددوا شعارات معادية للسامية، دعا بوتين كبار مسؤولي إدارته إلى اجتماع استثنائي، لكنه ألقى باللوم على أوكرانيا، والولايات المتحدة لإثارة السكان المحليين، وفي اللقاء الذي جرى عقب حادثة محج قلعة، أعرب بوتين عن أسفه لمعاناة الأطفال والنساء والمسنين في غزة، ولم يشر إلى هجوم حماس على إسرائيل.

روسيا المكان الآمن الأول لليهود للعالم

وتعترف الصحيفة العبرية، أن روسيا اليوم تبدو وكأنها المكان الأكثر أمانا لليهود، لأنه بسبب القوانين الصارمة التي تجعل من الممكن فرض أحكام بالسجن لفترات طويلة على أولئك الذين يخرجون للتظاهر، لا توجد مظاهرات على الإطلاق - لا ضد إسرائيل ولا لصالحها، ويعيش في روسيا اليوم حوالي 300 ألف يهودي، ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن معدل معاداة السامية بين السكان ليس مرتفعا ويتناقص مع تقدم العمر.

وبحسب استطلاع أجراه هناك في نهاية أكتوبر معهد ليبيدا الروسي، فإن ثلثي المستطلعين لا يختارون أي جانب فيما يتعلق بالحرب الحالية في غزة، و20% يؤيدون الفلسطينيين (الاستطلاع لم يميز بين جميع الفلسطينيين وحماس)، و6% يؤيدون إسرائيل، وهذا يدل على أن روسيا ليست معادية للسامية، وأن تغير موقف موسكو مع إسرائيل لها أبعاد سياسية.

روسيا أصبح جزء من محور يضم أعداء إسرائيل

وتذكر الصحيفة العبرية، أن روسيا أصبحت الآن وبشكل واضح، أصبح ضمن المحور المعادي لإسرائيل حيث قرر الوقوف إلى جانب حماس بسبب التبعية، تطورت بلاده على إيران، ويمكن في المستقبل، عندما تنتهي الحرب في غزة، سيحاول تغيير علاقته مع تل أبيب، وفي غضون ذلك، سيواصل نقل الأسلحة إلى كل من حماس وحزب الله، لكنه سيعرض أيضًا التوسط في الصفقات، للإفراج عن الرهائن وبالمناسبة.

وفي تحليلها، تقول ككالكاليست: "من يعتقد أن بوتين لديه نقطة دافئة في قلبه تجاه إسرائيل فهو مخطئ، لقد كانت مجرد أداة أخرى في صندوق أدواته، بوتين لا يرى إلا كيف تخدم إسرائيل مصالحه، وبمجرد أن ينقسم العالم إلى شرق وغرب، لقد حدث ذلك الآن، وهو يربط بين إسرائيل والغرب، وكشف وجهه الحقيقي".

بوتين الآمر الناهي في روسيا

ولد بوتين عام 1952 في سانت بطرسبورغ لعائلة كيشيت يوم، بعد وفاة ولديه اللذين ولدا قبله في سن الطفولة. تخرج في كلية الحقوق في جامعة لينينغراد عام 1975، وبعد وقت قصير التحق بصفوف الكي جي بي، وهو الأمر الذي قال فيما بعد إنه حلم طفولته، وفي عام 1985 حقق حلمًا آخر عندما تم إرساله إلى مدينة دريسدن الألمانية. وهو أحد رموز استسلام ألمانيا للحلفاء عام 1945، حيث حصل على وسام التميز للتعاون المثمر مع جهاز الستاسي الألماني، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاد إلى لينينغراد، قبل أن تصبح سانت بطرسبورغ مباشرة، عندما حدثت نقطة تحول في حياته المهنية.

ومنذ عام 1991، بدأ بوتين بالتقرب من عمدة سانت بطرسبرغ آنذاك، أناتولي سوبتشاك، أول عمدة في روسيا يتم انتخابه في انتخابات ديمقراطية وقاد خطًا ليبراليًا، مما أدى إلى ترقيته إلى مستشار له، وبعد أن خسر سوفاتشيك انتخابات رئاسة البلدية، انتقل بوتين إلى موسكو، حيث حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وانضم إلى حزب الرئيس آنذاك بوريس يلتسين، الذي بدأ يفقد السلطة.

وفي عام 1998، تم تعيينه رئيساً لجهاز الأمن الفيدرالي، الذي حل محل الكي جي بي ولكنه كان في الواقع تجسيداً له. وفي عام 1999، تم تعيين بوتن رئيساً للوزراء، على افتراض أن المسؤول المجهول والرمادي من شأنه أن يسمح للشخصيات التي تمتلك السلطة بالحفاظ على سلطتها. وهكذا، ومن دون قصد، بدأ بناء الزعيم الذي سيحكم روسيا بلا منازع لأكثر من عشرين عاماً.

أوكرانيا تحول حسابات بوتين

ويبدو أن أوكرانيا، غيرت في سياسة بوتن، هي التي تملي عليه تحركاته ـ بما في ذلك ما يتصل بإسرائيل وصراعها مع حماس، في الواقع، يبدو أن حرباً إقليمية في الشرق الأوسط هي أفضل خبر يمكن أن يتمناه الرئيس الروسي، لأنه طالما أن العالم منشغل بما يحدث في قطاع غزة، فهو لا يتابع ما يحدث في قطاع غزة، ويمكن لأوكرانيا وروسيا العمل هناك بصمت نسبي، فضلاً عن ذلك، فمنذ أن بدأت الولايات المتحدة في تحويل مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل، تأمل روسيا أن يفضل الحزب الجمهوري ـ الذي شكك أعضاؤه حتى قبل السابع من أكتوبر في ضرورة استمرار المساعدات لأوكرانيا ـ تركيز كل موارده على إسرائيل.

والموقف الحاسم الذي عبر عنه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بعد هجوم حماس ونشر حاملات طائرات أمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر العرب لردع إيران وحزب الله، فاجأ دول العالم، بما في ذلك رئيس روسيا، لكنها من خلال القيام بذلك، رسمت الخطوط الحدودية لبوتين بشكل أكثر وضوحًا - إذا وضعت الولايات المتحدة نفسها بكل قوتها العسكرية ومواردها ونفوذها إلى جانب إسرائيل، فهذا يعني أن روسيا يجب أن تكون على الجانب الآخر.