الفيل الكسول.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (الفيل الكسول كيلي كيلي وقصص أخرى) تأليف: لاله جعفري، ترجمة: حيان محمد الحسن.

قصص قصيرة فيها العبرة والفائدة، وهي مترجمة عن الفارسية، وموجّهة إلى مرحلة الطفولة المبكرة، شخصياتها من عالم الحيوان، وتتضمن قيماً تربوية متنوعة كالتعاون والنشاط والعمل والقناعة، وذلك بأسلوب مختزل ومبسط ورشيق يلائم الأطفال، ويضعهم في جوّ من المتعة والتشويق.

المجموعة القصصية (الفيل الكسول كيلي كيلي وقصص أخرى) تأليف: لاله جعفري، ترجمة: حيان محمد الحسن. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.