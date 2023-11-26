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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

توخوا الحذر| درجات الحرارة تنخفض ومدينة تسجل 4 مئوية.. والأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن.

شديد البرودة والقاهرة 18 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم | مصراوى
جالة الطقس 

حالة الطقس الأيام المقبلة 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 إلى الجمعة 1 ديسمبر 2023.

حالة الطقس اليوم الأحد 

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 من المتوقع أن تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

وتسود خلال حالة الطقس اليوم أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد؛ ما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (65: 80 كم/ س) وارتفاع الموج من (3: 5 أمتار).

حالة الطقس غدًا الأثنين 

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60: 70 كم / س) وارتفاع الموج من (3: 4 أمتار).

الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا - قناة العالم الاخبارية
حالة الطقس 

حالة الطقس لمدة أسبوع 
 

وتشهد حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 28 نوفمبر إلى الجمعة 1 ديسمبر 2023 شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مدينة تسجل 4 مئوية 

حذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إذ نشهد طقسا مائلا للبرودة في أوله وشديد البرودة في الظهير الصحراوى والمناطق المكشوفة.

ولأول مرة في خريف 2023 تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا، وتسجل مدينة نخل شمال سيناء 5 درجات مئوية ليلا، فيما تسجل القاهرة 17 مئوية خلال ساعات الليل.

 

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