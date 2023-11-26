إضراب شامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إن هناك إضراب شامل في مدينةجنين حدادا على أرواح الشهداء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة ستة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد لوكالة "وفا"، استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي.