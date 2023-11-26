عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين واليابان تجتمعان لحل أزمة المأكولات البحرية.. تفاصيل

صدى البلد

التقى كبار الدبلوماسيين من اليابان والصين في محادثات ثنائية يوم السبت لمحاولة حل النزاعات بما في ذلك حظر الصين على المأكولات البحرية اليابانية، والذي أثر سلبا على مصدري اليابان.


 اجتمعت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الصيني وانغ يي في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في كوريا الجنوبية. وسينضمان إلى مضيفهما بارك جين في محادثات ثلاثية اليوم الأحد. بحسب "رويترز".


 

وقالت كاميكاوا، التي تولت منصبها في سبتمبر والتقت بوانغ شخصيا للمرة الأولى، إن اجتماعهما كان "مفيدا للغاية". وقالت إنهما اتفقا على بدء اجتماعات أمنية واقتصادية، دون أن تعطي تفاصيل.


 

والتقى قادة اليابان والصين قبل 10 أيام في سان فرانسيسكو، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيطالهادئ، وتوصلا إلى اتفاق غامض بشأن تخفيف النزاع حول المأكولات البحرية. وتفرض الصين حظرا على المأكولات البحرية اليابانية منذ أن بدأت محطة الطاقة النووية في فوكوشيما التي ضربها تسونامي في تفريغ مياه مشعة معالجة في البحر في 24 أغسطس.


 

وتقول اليابان إن مياه الصرف الصحي أكثر أمانا من المعايير الدولية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن التأثير البيئي والصحي لإطلاقها يكاد يكون معدوما. وتصف الصين الإفراج بأنه "ماء ملوث نوويا".


 

وقال وانغ إن الصين تعارض "الإجراء غير المسؤول" لليابان بإطلاق مياه الصرف الصحي في البحر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن الاجتماع. ودعا إلى وجود آلية مستقلة لمراقبة إطلاق مياه الصرف الصحي.


 

وقال وانغ إن الصين واليابان يجب أن تؤسس على أنهما "شركاء تعاون وليسا تهديدا لبعضهما البعض، وأنهما يلتزمان بالتنمية السلمية".


 

وسيجتمع وزراء الخارجية من اليابان وكوريا الجنوبية والصين اليوم الأحد لتهيئة المناخ لاستئناف قمة ثلاثية لقادتهم، والتي لم تعقد منذ عام 2019 بسبب تفشي كوفيد-19 وعلاقاتهم المعقدة.


 

اليابان وكوريا الجنوبية والصين شركاء اقتصاديون وثقافيون مقربون، لكن علاقاتهم تعاني من انتكاسات متقطعة بسبب مزيج من القضايا، بما في ذلك الفظائع اليابانية في الحرب العالمية الثانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

الخارجية اليابانية المأكولات البحرية الصين اليابان والصين بوسان فوكوشيما فرانسيسكو مياه الصرف الصحى محطة الطاقة النووية وزيرة الخارجية اليابانية وزير الخارجية الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

صحيفة: نتنياهو تعهد بعدم المساس بقيادات حماس في قطر

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

هجوم على ثكنة عسكرية في سيراليون وفرض حظر تجول.. تفاصيل

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

في ثالث أيام الهدنة.. الدراسة تعود مجددًا بـ عسقلان المحتلة

مجلة أمريكية تكشف عن فتح الولايات المتحدة خزائن أسلحتها للكيان الصهيوني

في اليوم الثالث للهدنة.. تحليق مكثف لطائرات حربية واستطلاع إسرائيلية وسط غزة

مش هيصور فيلم عشان الجمهور| طارق الشناوي يكشف كواليس حالة عادل إمام الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ