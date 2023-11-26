حاكم.. رواية جديدة ليوسف زيدان

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "حاكم" للدكتور يوسف زيدان.

- عن الرواية:

ترتحل هذه الرواية بالقارئ من زماننا المعاصر، إلى الزمن الفاطمي الذي كان قبل ألف عام، كاشفةً عبر هذا الترحال الشجيِّ الثريِّ، عن عجائب الوقائع وغرائب الواقع.. حيث يلتقي الحاضر بالماضي، وتدور الأحداث الروائية جامعةً بين الحاكم بأمر الله، وأخته الخطيرة «ست الملك» والعلامة العبقري «الحسن بن الهيثم» والراوي الحكاء، ومطيع بن خلف السهمي. وغيرهم كثيرون ممن حفلت بهم هذه الفترة التاريخية المليئة بالأفراح والأتراح، والتفاصيل المدهشة.



يمكن وصف هذا العمل الأدبي بأنه «رواية المعرفة» كما يمكن وصفه بأنه رؤية للحاضر على ضوء ما كان في الماضي، وفهم الماضي انطلاقًا من استبصار الواقع الحالي. فالزمانُ في هذه الرواية دائريٌّ، يعود دومًا إلى حيث ابتدأ.. إذ ليس في الدائرة نقطةُ بدءٍ، أو نقطةُ نهاية.

- عن المؤلف:

يوسف زيدان؛ مفكر وروائي مصري مرموق، حصل بعد الدكتوراه على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم. صدر له حتى الآن أكثر من سبعين كتابًا، تنوَّعت بين الإبداع الروائي والمجموعات القصصية والبحوث التاريخية والفلسفية. نالت أعماله جوائز دولية عديدة، منها: جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.. ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: الجائزة العالمية للرواية العربية / البوكر (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).