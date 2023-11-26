وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل للمرة الرابعة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل للمرة الرابعة منذ هجوم 7 أكتوبر.

ولم تحدد الصحيفة العبرية موعد الزيارة، لكنها انه توقعت أن يصل بلينكن إلى إسرائيل قريبًا.

جدير بالذكر أنه خلال الليلة الماضية، مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، أعرب كبار المسؤولين في إدارة بايدن عن خيبة أملهم لأنه لم يتم إطلاق سراح أي مواطن أمريكي حتى الآن كجزء من الصفقة.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة لشبكة NBC إنهم ما زالوا يأملون في إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين على الأقل خلال اليومين المقبلين.